Людмила Алексеева назвала монтажом кадры с целованием рук Путина

Правозащитница Людмила Алексеева прокомментировала опубликованные телеканалом «Дождь» кадры, на которых она якобы целует руки президента России Владимира Путина во время его визита к ней.

Во время беседы с журналистами «Радио Свободы» она заявила, что не делала ничего подобного и назвала запись монтажом.

«Идиоты они и сволочи. Вот и все. (...) И мне знаете что обидно? Что каналы, которым я не доверяю, Первый, ВГТРК, (...) они показали [сюжет], и там не было этого кадра. (...) Если бы я целовала руки президента, неужели бы они не показали?» — возмутилась общественный деятель. Видео, на котором Алексеева целует руки главы государства (начиная с 3:20), было опубликовано на сайте «Джождя» 20 июля. При этом на ролике в правом верхнем углу виден значок агентства Ruptly. В то же время на записи, размещенной на странице Первого канала на YouTube этот момент отсутствует. Путин посетил Алексееву 20 июля, в день ее 90-летия. Глава государства подарил правозащитнице цветы и гравюру с видом Евпатории — города, где она родилась.