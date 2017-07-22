Кузнецова анонсировала меры против попрошаек с «больными детьми»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о разработке мер по борьбе с мошенниками, собирающими деньги на улицах на лечение якобы больных детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Омбудсмен считает, что мошенники подрывают своими действиями доверие к благотворительности. «Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы в том числе аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить», — цитирует агентство слова выступления Кузнецовой на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.

Уполномоченная по правам ребенка также заявила, что пыталась лично общалась с попрошайничающими на улицах матерями якобы «больных» детей, которые, однако, не захотели давать ей контактов врача или клиники. По словам Анны Кузнецовой, в итоге выяснялось, что попрошайки просто ездили из региона в регион с одной и той же «выдуманной историей».

Ранее в ГУ МВД Москвы подготовили законопроект, предусматривающий введение административной и уголовной ответственности за попрошайничество и организацию подобных занятий. В свою очередь, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов предложил ввести в УК новое понятие «использование», что даст возможность сажать за решетку попрошаек с детьми на срок до 6 лет.