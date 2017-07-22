Пассажирский самолет вынужденно сел в Саратове после столкновения с птицами

Пассажирский самолет Ан-148, следовавший из Пензы в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Саратова после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

На борту самолета находились около 80 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал.

«Командир пассажирского Ан-148 сообщил о столкновении с птицами во время набора высоты, а позднее о подозрении на отказ одного из двигателей. Воздушное судно немедленно было направлено на запасной аэродром в Саратове для выполнения вынужденной посадки», — цитирует агентство источник.

Отмечается, что пилоты успешно смогли посадить самолет с одним отказавшим двигателем. Позже, в ходе осмотра двигателя самолета техники обнаружили следы столкновения с птицами. Они пришли к выводу, что двигатель отказал из-за полученных повреждений. Впоследствии пассажиры продолжили полет в Сочи на резервном самолете.