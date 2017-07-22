Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против РФ

Члены Конгресса США завершили работу над законопроектом о дополнительных санкциях против России и опубликовали итоговый документ на сайте палаты представителей.

Голосование по этому законопроекту состоится во вторник, 1 августа. Оно будет проходить по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты. Как отмечают американские СМИ, подобное делается, когда документ поддерживают представители обеих партий, и потому есть уверенность в его утверждении.

Помимо введения дополнительных ограничительных мер, законопроект в случае одобрения конгрессом и подписания президентом США Дональдом Трампом позволит конгрессу препятствовать инициативам администрации по внесению изменений в санкционную политику.

Документ, среди прочего, предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях, а также введения новых ограничений.