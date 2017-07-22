Додон обвинил Запад в попытках втянуть Россию в новый конфликт в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что некоторые силы на Западе заинтересованы в эскалации конфликта в непризнанном Приднестровье, чтобы втянуть в него Россию. Об этом он сказал в интервью программе «Пресс-конференция» в эфире телеканала «Россия 24».

«Я уверен, что мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Конечно, есть горячие головы, которые хотели бы провокаций, и понятно для чего», — отметил Додон.

По его словам, дестабилизация ситуации в регионе, может быть, «кому-то на Западе была бы интересна».

Додон выразил мнение, что таким образом на Западе попытаются «затащить Россию здесь еще в какой-то конфликт».

«Но я, как президент Республики Молдова, сделаю все возможное, чтобы дестабилизации не было», — подчеркнул глава государства.

По словам молдавского лидера, силовое решение конфликта «ни к чему хорошему не приведет», так как может привести к «потери страны, потери государственности».