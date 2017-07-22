Активистке FEMEN грозит срок на Украине за попытку срыва встречи Порошенко и Лукашенко

Активистке движения FEMEN, пытавшейся сорвать встречу президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Украины Петра Порошенко, грозит на Украине до пяти лет лишения свободы. Об этом в своем Facebook сообщил адвокат активистки Ярослав Яценко.

«Ей инкриминируют ч. 3 ст. 296 УК [Украины] ("Хулиганство")», — написал Яценко в Facebook.

По его словам, минувшую ночь девушка провела в изоляторе временного содержания. Днем 22 июля в Печерском районном суде Киева ей будет избрана мера пресечения.

21 июля на брифинге Александра Лукашенко и Петра Порошенко по итогам их встречи девушка с оголенной грудью начала кричать «Жыве Беларусь!» («Живи Белоруссия!»). Такой лозунг был написан и у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и вывели из зала. Позже стало известно, что она является активисткой украинского движения Femen, известного своими скандальными флешмобами в отношении политиков. Девушку доставили в полицию, где она давала пояснения.