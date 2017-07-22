Синхронное плавание официально переименовали в артистическое

Конгресс Международной федерации плавания (FINA) принял решение переименовать синхронное плавание в артистическое. Об этом сообщается на сайте организации.

Такое решение руководство FINA приняло в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в устав организации.

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко, комментируя решение Конгресса FINA о переименовании синхронного плавания в артистическое, заявил, что название не имеет никакого значения, все, что нужно относительно организационных вопросов, в России будет сделано.

«Главное, чтобы мы были лидерами. А так, в синхронном плавании, конечно, много и артистизма. Поэтому вперед и с песнями!» — цитирует министра «Коммерсантъ».