Число жертв ошибочного удара США по афганским военным возросло до 16 человек

Число жертв ошибочного авиаудара американских ВВС по сотрудникам полиции в афганской провинции Гильменд возросло до 16 человек. Об этом 22 июля сообщает The Daily Star.

Как уточнил представитель полиции Салям Афган, еще двое военнослужащих получили ранения.

По его словам, целью самолетов ВВС США были позиции боевиков исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) в одном из населенных пунктов. Накануне авиаудара подразделения афганских сил безопасности выбили террористов, но информация об этом своевременно не поступила американскому командованию.