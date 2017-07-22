Жертвами ошибочного авиаудара США в Афганистане стали 12 полицейских

В результате ошибочного удара боевой авиации США в Афганистане погибли 12 полицейских. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на руководителя управления полиции в провинции Гильменд.

В полиции афганской провинции добавили, что полицейские, попавшие под авиаудар, работали совместно с военными, которые в настоящее время пытаются отбить один из районов провинции у боевиков исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Как отмечает агентство, в Пентагоне подтвердили нанесение ошибочного удара в ходе операции против боевиков «Талибана» в Гильменде.

В конце июня сирийские СМИ сообщили, что по меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции в Сирии по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор.