Экс-глава разведки США обвинил Трампа в стремлении сделать Россию «снова великой»

Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что президент США Дональд Трамп может «сделать вновь великой» Россию, а не собственную страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне на форуме по безопасности в городе Аспен в американском штате Колорадо Клэпперу задали вопрос, воспринимает ли Трамп «российскую угрозу» серьезно.

«Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задаюсь вопросом, воспринимает ли он это серьезно и ясно, как [директор нацразведки США] Дэн Коутс и [директор ЦРУ] Майк Помпео», — цитирует агентство ответ Клэппера.

Он также осудил Дональда Трампа за то, что тот выступал с «оскорблениями» в адрес американских разведчиков. Кроме того, Клэппер в шутку назвал себя и экс-директора ЦРУ Джона Бреннана «главными нацистами» предыдущей администрации.