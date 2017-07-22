Украина передала в ООН «доказательства» участия России в войне в Донбассе

Украина передала в Международный суд ООН документальные доказательства якобы имеющего место участия России в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом 22 июля заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, его слова приводит РИА Новости.

«Все вы знаете, что в январе Украина инициировала иск в суд ООН по поводу поддержки Россией терроризма в Донбассе. (...) Уже переданы тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ в Донбассе и в Крыму», — цитирует агентство слова Грицака, сказанные им в ходе брифинга для журналистов.

В январе этого года Украина подала иск к России в Международный суд ООН. В апреле по нему было вынесено промежуточное решение. Суд отклонил иск Украины по поводу нарушения РФ конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и удовлетворил лишь одно требование Киева, согласно которому, Россия «должна воздержаться» от ограничений на «возможность крымских татар сберегать свои институты власти» и гарантировать возможность обучения на украинском.

Ранее в субботу стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в терроризме задержанного в Донбассе россиянина Виктора Агеева.