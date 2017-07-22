Главком ВКС России рассказал о разработке военных конвертопланов

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о программе по созданию в России военных конвертопланов и тяжелых беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

«Работы в России идут по всем направлениям — и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы»,— цитирует агентство военачальника.

По словам Виктора Бондарева, в будущем создаваемые в России военные беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и действовать «стаей». Как считает генерал-полковник, создание соответствующей сетецентрической системы поможет ощутимо снизить цену на подготовку операторов беспилотников.

«Беспилотная тематика развивается. Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле»,— сообщил главком ВКС РФ.

Ранее представить модернизированный беспилотник-конвертоплан RHV-30 планировал «Ростех». Продемонстрировать военный аппарат госкорпорация должна на проходящем в подмосковном Жуковском 13-м международном авиакосмическом салоне МАКС-2017. Выставка открылась 18 июля и продлится до 23 июля.