Коронер в США подтвердил самоубийство вокалиста Linkin Park

Причиной смерти солиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона стало самоубийство. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу коронера Лос-Анджелеса.

По данным агентства, рядом с телом певца была обнаружена полупустая бутылка с алкоголем. При этом следов наркотиков рядом с Беннингтоном найдено не было. Солист Linkin Park был найден мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии 20 июля. Следователи в разговоре с Reuters заявляли, что 41-летний Беннингтон покончил жизнь самоубийством.