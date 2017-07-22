Медиаменеджера Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства

Медиаменеджер, член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства по решению МВД РФ. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

«Аннулировано, я подтверждаю, да», - заявил Кудрявцев в интервью радиостанции. От каких-либо комментариев он отказался.

Министерством внутренних дел 2 февраля 2017 года, следует из

В свою очередь, издание «РБК» опубликовало фрагмент письма медиаменеджеру от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве Ирины Цыпляевой. В нем говорится, что решение о приобретении Кудрявцевым гражданства отменено на основании ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» (отмена решения о получении гражданства в случае, если судом установлен факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений). При этом фактически российский паспорт Кудрявцев был сдал 16 марта 2017 года.

В пресс-центре МВД изданию отказались предоставлять информацию о гражданстве Кудрявцева, сославшись на закон «О персональных данных».

В настоящее время Кудрявцев, имеющий гражданство Израиля, пребывает на территории России на основании действий режима безвизового въезда — 90 дней пребывания (на каждые 180 дней в году). По информации источника РБК, близкого к бизнесмену, предусмотренные дни пребывания Кудрявцева заканчиваются в ближайшее время и он будет вынужден покинуть страну.

Еще в прошлом году Главное управление МВД по вопросам миграции (бывшая Федеральная миграционная служба) выиграло иск о признании ложными сведений, предоставленных Демьяном Кудрявцевым для получения гражданства.

Сам медиаменеджер отмечал, что ложной информации он не давал. В заполненной им семь лет назад анкете не были указаны некоторые данные (какие именно, он не уточнял, «потому что это не имеет значения»), но их отсутствие не имеет никакого отношения к его праву иметь российское гражданство.