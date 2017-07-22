Поклонская собрала сто тысяч подписей против показа «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры России сто тысяч обращений граждан, оскорбленных фильмом Алексея Учителя «Матильда». Об этом она написала в своем Facebook.

Поклонская также направила в Генпрокуратуру, Минкультуры и МВД подписанный 37 парламентариями депутатский запрос о принятии мер по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией картины.

По ее словам, депутатский запрос подписали председатели некоторых комитетов Госдумы, заместители председателей комитетов, а также депутаты, представляющие ряд российских регионов. Также Поклонская направила информацию Счетной палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей с указанием срока окончательных расчетов до 30 сентября 2017 года. «Приложение с трудом уместили в 13 коробках», — отметила парламентарий.

Днем ранее Алексей Учитель заявил, что не будет вносить правки в свой фильм «Матильда». Таким образом он ответил на сообщение главы Общественного совета при Минкульте Павла Пожигайло об обещании режиссера «что-то исправить в фильме».

В начале июля Учитель рассказал о том, что он получил от депутата Натальи Поклонской письмо с просьбой предоставить еще не вышедший фильм «Матильда» эксперту для оценки. В ответе Поклонской режиссер заявил, что подобные формы контроля не предусмотрены законом, и он не планирует передавать фильм.