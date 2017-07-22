Главком ВКС рассказал о возможностях новейшего истребителя Т-50

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев рассказал о «практически неограниченных» возможностях по пилотажу и применению в бою новейшего истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50). Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата», — цитирует агентство главкома ВКС.

Виктор Бондарев пояснил, что у Т-50 повышены мощность двигателя, бомбовая нагрузка, дальность полета и улучшены десятки других параметров. «Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота» — подчеркнул главком.

Ранее стало известно, что перспективный авиационный комплекс 5-го поколения находится на завершающей стадии испытаний.