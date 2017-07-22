На Украине заявили о задержании трех граждан России

Пограничная служба Украины задержала в Сумской области трех граждан России, незаконно перешедших границу вне установленных пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении погранслужбы уточняется, что украинские пограничники задержали трех российских граждан — двух мужчин и одного подростка — в 100 м от линии российско-украинской границы, близ населенного пункта Рясне в Краснопольском районе Сумской области. Все трое «незаконно пересекли украинско-российскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке».

39-летний задержанный мужчина имел при себе военный билет, 27-летний — внутренний российский паспор​т, а 15-летний подросток при себе документов, удостоверяющих личность, не имел.

За незаконное пересечение границы Украины на 27-летнего россиянина составлены материалы по административному правонарушению, 39-летний мужчина арестован на трое суток, а 15-летний подросток будет передан службе по делам детей Краснопольской райадминистрации для принятия предусмотренных законодательством мер.

30 июня сообщалось, что украинские пограничники задержали двух сотрудников погранслужбы ФСБ России близ российско-украинской границы в Крыму. В ФСБ информацию о задержании своих сотрудников подтвердили, пояснив, что пограничники «заблудились» во время учений. В тот же день апелляционный суд Херсонской области арестовал задержанных на 15 суток.