Рогозин попросил у властей Молдавии разрешение приехать на мотоцикле

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что готов приехать в Молдавию на мотоцикле. Об этом он написал в своем Facebook.

«Премьер Молдавии считает, что "Рогозин не должен прилетать на военном самолете". Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолет или мотоцикл?» — говорится в сообщении.

В свою очередь, в своем твиттере Рогозин назвал «чушью» информацию о его якобы прибытии в Молдавию на военном самолете.

«Странные люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолете (на Ту-160?), а потом, поверив в эту чушь, устроили переполох», — написал Рогозин на своей странице.

Ранее СМИ сообщили, что глава МИДа Молдавии Андрей Галбур направил письмо в посольство России в Кишиневе, в котором проинформировал об отказе предоставить разрешение на пролет самолета российских ВКС. В письме не указано имя Дмитрия Рогозина, однако очевидно, что речь идет о прилете делегации во главе с вице-премьером, поскольку он также является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.