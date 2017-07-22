Сара Сандерс стала новым пресс-секретарем Белого дома

Сара Сандерс официально стала руководителем пресс-службы администрации президента США. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп повысил Сару Сандерс в должности до руководителя пресс-секретаря Белого дома», - говорится в распространенном официальном пресс-релизе администрации.

В нем говорится, что отныне Сандерс будет руководить пресс-службой Белого дома. Ранее она занимала пост заместителя руководителя пресс-службы Шона Спайсера, который подал в отставку, принятую президентом.

Предыдущий пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку 21 июля из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам. Ранее, в конце мая, в отставку ушел директор по связям с общественностью американской администрации Майк Дубке.