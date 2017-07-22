В Санкт-Петербурге появились сугробы из града

В Санкт-Петербурге 22 июля прошел сильный град, в результате чего на улицах города появились небольшие сугробы.

Об этом сообщает FlashNord. Сообщается, что из-за растаявших осадков ряд улиц затопило.

Пользователи в соцсетях также публикуют снимки, на которых видны сугробы и снежная каша.