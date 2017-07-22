22 июля 2017, 18:15
В Санкт-Петербурге появились сугробы из града
В Санкт-Петербурге 22 июля прошел сильный град, в результате чего на улицах города появились небольшие сугробы.
Об этом сообщает FlashNord. Сообщается, что из-за растаявших осадков ряд улиц затопило.
Пользователи в соцсетях также публикуют снимки, на которых видны сугробы и снежная каша.
Теперь ты видел всё! 22 июля - В Питере снег!!! Что происходит???😲😲😲
Публикация от Maria (@himgirl) Июл 22 2017 в 5:37 PDT
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