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22 июля 2017, 00:06
Мемория

Мемория. Павел Сухой

Павел Осипович Сухой
Павел Осипович Сухой

22 июля 1895 года родился авиаконструктор Павел Сухой

 

Личное дело

Павел Осипович Сухой (1895 – 1975) родился в селе Глубокое Виленской губернии (ныне город Глубокое Витебской области) в семье учителя Осипа Сухого. В 1900 году семье перебралась в Гомель, где отцу предложили место заведующего школой для детей железнодорожников. В 1905 году Павел поступил в гомельскую гимназию и в 1914 году окончил ее с серебряной медалью.

Он отправляется в Москву, где поступает на математический факультет университета, но через год покидает университет и становится студентом Императорского высшего технического училища. Там он занимается в кружке воздухоплавания, организованном профессором Николаем Жуковским, строит планеры и модели самолетов и принимает участие в проектировании аэродинамической трубы. Через год Павла Сухого призвали на военную службу и отправили в школу прапорщиков. После ее окончания он служил в артиллерийских частях на Западном фронте.

В Москву Павел Сухой вернулся после заключения Брестского мира. Так как училище было закрыто, отправился на родину, где нашел место учителя математики в городе Лукинец, недалеко от Бреста. С 1919 года преподавал математику в Гомеле, в школе, которой заведовал его отец.

В 1920 году, когда возобновились занятия в вузах, Павел вернулся в Москву. Там он женился на учительнице французского языка Софье Тенчинской. С 1924 года, продолжая учиться в МВТУ, он поступает на работу в ЦАГИ чертежником в ЭАО – экспериментальный аэродинамический отдел. В марте 1925 года Павел Сухой под руководством А. Н. Туполева защитил дипломный проект «Одноместный истребитель с мотором 300 лошадиных сил».

Сухой начал работать инженером-конструктором в конструкторском отделе ЦАГИ — АГОС (Авиация, гидроавиация, опытное строительство). Принимал участие в проектировании самолетов АНТ-3, АНТ-4, АНТ-6, АНТ-9, АНТ-10. Был ведущим конструктором цельнометаллического истребителя И-4 (АНТ-5). В 1932 году Павел Сухой возглавляет бригаду № 3 конструкторского отдела опытного самолетостроения (КОСОС) ЦАГИ. В мае следующего года совершает первый полет первый разработанный в этой бригаде самолет – истребитель И-14 (АНТ-31). В 1933 году конструкторская бригада Сухого под общим руководством Туполева работает над  самолетом ЛНТ-25 (РД), предназначенным для установления мировых рекордов дальности. В 1936 и 1937 годах экипажи Чкалова и Громова совершают на этом самолете свои рекордные полеты.

В 1936 году Павел Сухой становится заместителем начальника конструкторского отдела ЗОК (завода опытных конструкций) ЦАГИ. На следующий год бригада Сухого побеждает в конкурсе на создание многоцелевого самолета, который проектировался под шифром «Иванов». 25 июля 1937 года летчик Михаил Громов поднял в воздух первую модификацию «Иванова». При запуске в серию многоцелевой самолет Сухого получил название Су-2.

Павел Сухой назначается начальником КБ завода. Он работает над проектом дальнего бомбардировщика ДБ-2. Вариант этого самолета, получивший название «Родина», был приспособлен для дальнего рекордного перелета. На нем Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова совершили перелет Москва — Дальний Восток. За создание этого самолета Павел Сухой был награжден орденом Трудового красного знамени.

В 1939 году Сухой назначается главным конструктором и директором опытного завода. В 1943 году состоялись государственные испытания двухместного штурмовика Су-6. Он рекомендован в серию, но во время войны не было возможностей параллельно с Ил-2 выпускать еще один штурмовик. Но за создание этого самолета Павел Сухой был удостоен Государственной премии первой степени. На следующий год успешно прошел испытания штурмовик Су-8 с большой дальностью полета, предназначенный для действий в глубоком тылу противника. Решение о его серийном производстве не было принято, так как война уже шла у границ Германии и надобность в дальнем штурмовике отпала.

В 1949 году КБ и завод, возглавляемые Павлом Сухим были расформированы. Он стал заместителем главного конструктора в КБ Туполева. Руководил испытаниями бомбардировщика Ту-14. С 1953 стал главным конструктором вновь воссозданного своего КБ, с 1956 года – генеральный конструктор. В послевоенные годы им были истребитель Су-7, истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15, истребители-бомбардировщики Су-7Б и Су-17, фронтовой бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и другие самолеты. Умер Павел Осипович Сухой в Москве 15 сентября 1975 года.

 

Чем знаменит

Под руководством Павла Сухого разработано более 50 конструкций самолетов. Он стал одним из основателей отечественной реактивной и сверхзвуковой авиации. На моделях, разработанных под руководством Павла Сухого, неоднократно впервые в отечественно и мировой практике появлялись новые технические решения. На самолетах Су-7 и Су-9 это было использование целиком подвижного стабилизатора, внедрение систем автоматического регулирования воздухозаборников, что позволило преодолеть звуковой барьер. Крыло изменяемой стреловидности впервые появилось на самолете Су-17 . Также на этом самолете впервые было применено новое средство спасения экипажа –отделяемая от фюзеляжа кабина. На Су-24 была использована цифровая вычислительная машина в прицельно-навигационном комплексе и реализован режим полета на низкой высоте с облетом препятствий. На самолете Су-25 впервые был применен пористый наполнитель топливных баков для повышения боевой живучести самолета.

 

О чем надо знать

 
Павел Сухой

Проект Павла Сухого, позднее ставший известным как истребитель-бомбардировщик Су-7, многие считали невыполнимым. Работа над ним была начата в 1953 году в возрожденном КБ Сухого. На заседании Научно-технического совета министерства после доклада о своем самолете Сухой услышал: «Это техническая фантазия, самолет с такими данными к 1955 году построить нельзя». Всех смущало тяжелое вооружение самолета и нагрузка на крыло около 300 кг/кв. м. Однако уже в январе 1954 года были готовы эскизный проект, натурный макет, схемы и плакаты всех систем самолета. В самолете использовался двигатель АЛ-7Ф, разработанный Архипом Люлькой. На макетной комиссии под председательством заместителя главкома ВВС А. Н. Пономарева, где участвовали специалисты из многих НИИ, проект был принят, и КБ Сухого приступило к постройке первого экземпляра самолета. 8 сентября 1955 года опытный самолет с летчиком-испытателем Андреем Кочетковым поднялся в воздух. В ходе испытаний работникам КБ приходилось справляться с непредвиденными трудностями, например, они научились предотвращать помпаж двигателя, возникавший на скорости 1,96 М. Весной 1956 года самолет, управляемый летчиком-испытателем Владимиром Махалиным, первым в отечественной авиации достиг скорости, превышающей две скорости звука.

 

Прямая речь

«Наш П. О. — так называли мы Павла Осиповича между собой — почти все свое рабочее время находился не в кабинете, а на рабочих местах конструкторов. Уважение к мнению конструктора, внимание к его предложению, совместное участие в разработке темы и увлеченность ею характерны для Павла Осиповича. Понимая, что такое сложное инженерное сооружение, как самолет, не может быть создано одним человеком, что это творение всего коллектива, Павел Осипович видел в каждом из нас участника творчества, создателя нового самолета. Особенно ценил он и развивал в конструкторах творческую жилку, изобретательность, стремление к поиску нового, наиболее рационального и изящного конструкторского решения. Говорят, что лучший учитель тот, кто сам умеет и щедро дарит это умение своим ученикам — вот таким и был наш главный. Эрудиция, знания, память П. О. были поразительными. Он отлично разбирался в прочности и аэродинамике, материаловедении и в других областях авиационной науки и техники».

Конструктор А. В. Мурашов

 

«Павел Осипович заходил к нам в бригаду чуть ли не ежедневно, подолгу стоял у моего кульмана... Не было в этих визитах никакой парадности, был деловой, инженерный разговор, разговор на равных. Сам Павел Осипович, прошедший путь от чертежника до генерального конструктора, ценил и уважал нашу нелегкую работу. Наше самолюбие. Конструктор — творец, все, что он сделал, порой выстрадано в муках. Нетактичные реплики, ирония в адрес его творчества тяжело ранят... У меня до сих пор краснеют уши, когда вспоминаю, какие решения по молодости лет я предлагал тогда Павлу Осиповичу. Но не было случая, чтобы он хотя бы намеком дал понять, что это наивная чепуха. Он либо находил время и терпение доказать, почему такое решение не годится, либо предлагал еще подумать, посчитать».

Конструктор Л. И. Бондаренко

 

«Конструкторское бюро Сухого постоянно нацелено в будущее. При обсуждении параметров нового самолета Павел Осипович принимал к разработке наивысшие данные на грани возможности науки и техники, и даже чуть больше. Военно-воздушные силы всегда опирались на достижения этого КБ. Огромный конструкторский талант Павла Осиповича не был «шумным», он его никогда не рекламировал. За него говорили и говорят его замечательные самолеты, которые он создавал уверенно и убежденно. Истребители-бомбардировщики Су — очень веское и важное слово Сухого в авиационной науке и технике».

Маршал авиации С. И. Руденко

 

8 фактов о Павле Сухом

  • У своих родителей Павел Сухой был единственным сыном, зато у него было целых пять сестер.
  • Павел Сухой вспоминал, что увлечение авиацией для него началось в гимназические годы с увиденного полета Сергея Уточкина. А желание стать авиаконструктором возникло вскоре, когда он прочитал статью Николая Жуковского.
  • Рассказывают, что шифр проекта «Иванов» возник после фразы Сталина: «Самолет должен быть очень простым в изготовлении, чтобы можно было сделать столько экземпляров его, сколько у нас в стране людей с фамилией Иванов».
  • Павел Сухой владел английским, французским и немецким языками, а также латынью, которую изучил в гимназии. Позднее он часто удивлял врачей своим знанием латыни.
  • С 1966 года Павел Сухой участвовал в программе создания искусственного сердца.
  • По традиции все экспериментальные реактивные самолеты КБ Сухого имели индексы «С» – «изделие со стреловидным крылом» и «Т» – «изделие с треугольным крылом».
  • В 1959 году В. С. Ильюшин на модифицированном Су-9 (Т-431) установил мировой рекорд высоты – 28 857 м, а в 1962 году – абсолютный мировой рекорд высоты установившегося горизонтального полета равный 21 270 м. В 1960 году Б. М. Адриановым на Су-9 (Т-405) был установлен абсолютный мировой рекорд скорости на 100-км замкнутом маршруте равный 2092 км/ч. На том же самолете в 1962 г. А. А. Кознов установил мировой рекорд скорости на 500-км замкнутом маршруте – 2337 км/ч.
  • Павел Сухой был дважды Героем Социалистического Труда (1957, 1965), лауреатом Ленинской, Сталинской и Государственной премий. Когда в 1975 году президиум АН СССР учредил медаль имени А. Н. Туполева за выдающиеся достижения в области авиационной науки и техники, первым ее лауреатом посмертно стал Павел Сухой.

 

Материалы о Павле Сухом

Статья о Павле Сухом в русской Википедии

ПАО «Компания «Сухой»

Павел Сухой на сайте «Изобретения России»

Кузьмина Л. М. Генеральный конструктор Павел Сухой.

 

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