В армии США признали отсутствие легальных оснований нахождения в Сирии

У Соединенных Штатов нет законных оснований присутствовать в Сирии, где Вашингтон без разрешения Дамаска проводит военную операцию. Об этом, по информации РИА Новости, заявил глава командования специальных операций США Раймонд Томас.

«Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?" Они уже были близки к этому. Мы вошли туда оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — цитирует агентство слова из выступления генерала на форуме по безопасности в городе Аспен в американском штате Колорадо

Раймонд Томас отметил, что если Москва решит настаивать на незаконности присутствия американских сил в стране, то Вашингтону нечем будет отвечать, так как международные законы и нормы находятся на стороне демократически избранного правительства Сирии. «Если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать», — добавил генерал.

Вместе с тем, по словам военачальника, основанием, которое оправдывает американские действия в Сирии, является борьба с терроризмом.

Ранее сообщалось, что экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на форуме в Аспене заявил, что американский президент Дональд Трамп может «сделать вновь великой» Россию, а не собственную страну.

20 июля СМИ рассказали о решении президента США Дональда Трампа закрыть программу вооружения оппозиции в Сирии.