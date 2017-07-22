В Москве обнаружен редкий для России вид сирийских дятлов‍

В Битцевском лесу Москвы начал гнездиться сирийский дятел — необычный вид для столичных лесов. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

«Он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается. Так, черный «ус» у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках», — отмечается в сообщении.

Сирийский дятел — южный вид, а его появление в московских широтах говорит о расширении ареала на север.

«Сирийских дятлов можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам. Чаще всего они издают односложное «кик». «Барабанная дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла», — добавляет портал.

Подчеркивается, что в отличие от большинства других дятлов, представители этого вида потребляют больше растительной пищи.