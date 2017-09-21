Путин осмотрел беспилотник «Яндекса» и увидел аналог Siri
Во время посещения московского офиса «Яндекса» президент Владимир Путин осмотрел действующий прототип беспилотного автомобиля, сообщает пресс-служба Кремля.
Он поехал: Путину показали российский автомобиль-беспилотник pic.twitter.com/NCGZBg5Nyq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 сентября 2017 г.
Как пишет в твиттере спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, также глава государства ознакомился с аналогом Siri — машинным интеллектом «Алиса». Программа рассказала собравшимся о погоде в Москве и Петербурге.
Путину показали машинный интеллект: "Алиса" рассказала президенту про погоду и местонахождение pic.twitter.com/4klXLtX5Mb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 21 сентября 2017 г.
Вместе с Путиным новинки осматривал генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.
Топ-менеджеры «Яндекса» рассказали главе государства, что в компании работают около 7 тысяч человек, средний возраст сотрудников составляет 30 лет.
23 сентября «Яндексу» исполнится 20 лет.