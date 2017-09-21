21 сентября 2017, 12:34
В России создан смартфон «Тайгафон» с защитой от хакеров
Российская компания InfoWatch, которая занимается информационной безопасностью, сообщила о создании смартфона «Тайгафон». По заявлению компании, телефон предотвращает утечки информации, передает РИА Новости.
В релизе InfoWatch говорится, что телефон оснащен собственной прошивкой Taiga, сделанной на базе Android.
В компании утверждают, что ПО телефона делает невозможным несанкционированный дистанционный доступ к смартфону, а также перехват информации с него.
Продукт рассчитан на крупные компании и организации.
Телефон имеет четырехъядерный процессор и сенсорный экран диагональю 5 дюймов. Его стоимость составит 12-15 тысяч рублей.
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