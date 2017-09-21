В России создан смартфон «Тайгафон» с защитой от хакеров

Российская компания InfoWatch, которая занимается информационной безопасностью, сообщила о создании смартфона «Тайгафон». По заявлению компании, телефон предотвращает утечки информации, передает РИА Новости.

В релизе InfoWatch говорится, что телефон оснащен собственной прошивкой Taiga, сделанной на базе Android.

В компании утверждают, что ПО телефона делает невозможным несанкционированный дистанционный доступ к смартфону, а также перехват информации с него.

Продукт рассчитан на крупные компании и организации.

Телефон имеет четырехъядерный процессор и сенсорный экран диагональю 5 дюймов. Его стоимость составит 12-15 тысяч рублей.