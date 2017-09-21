Суд арестовал всех подозреваемых в поджоге машин из-за «Матильды»

Хамовнический районный суд Москвы арестовал всех троих подозреваемых в поджоге машин у адвокатской конторы Константина Добрынина, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя.

Как сообщает «Интерфакс», до 11 ноября арестованы Юрий Калинин — брат лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, участник этой организации Александр Баянов и третий фигурант Денис Манталуц.

Калинин и Баянов признали вину в поджоге.

Манталуц заявил на суде, что работает в Москве тренером по боксу, также ему принадлежит спортивный клуб в Молдавии. Вопрос о признании им вины на заседании не поднимался.

Калинин, как передает ТАСС, сообщил, что участвовал в поджогах, потому что его «чувства верующего были оскорблены».

«Мы не хотели никому навредить в плане физического насилия, мы хотели привлечь внимание к тому, что в отношении нас совершено уголовное преступление», — сказал он суду.

Накануне были задержаны четверо подозреваемых в поджоге машин у офиса Добрынина и студии Учителя. Трех из них задержали.

Лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина, судя по всему, отпустили после допроса.

Организация выступает против фильма Учителя «Матильда» об отношениях Николая II, причисленного РПЦ к лику святых, с балериной Матильдой Кшесинской.