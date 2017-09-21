Родственникам пропавших чеченцев запретили жаловаться Москальковой

Родственники людей, пропавших без вести в Чечне, заявили Русской службе BBC, что перед приездом делегации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой им поступили угрозы от сотрудников правоохранительных органов.

Накануне визита Москальковой, по словам родственников пропавших, их собрали правоохранители и сообщили, что из Москвы едет проверка, «не пытайтесь с ними связываться, а если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо».

Кроме этого людям говорили, что у них ничего не получится, и эта проверка никак им не поможет.

Москалькова прилетела в Грозный 19 сентября, сегодня ее командировка заканчивается.

Она сообщила, что по списку из 31 человека, которые, по данным «Новой газеты», были убиты чеченскими силовиками из-за подозрений в том, что они геи, удалось выяснить судьбу нескольких человек.

В частности трое людей из списка оказались живы, еще трое погибли во время нападения на Грозный 18 декабря. Двое других умерли своей смертью.