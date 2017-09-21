Умерла богатейшая женщина мира Лилиан Бетанкур

Наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур скончалась в возрасте 94 лет. Об этом заявила ее дочь Франсуаза Бетанкур Майерс, сообщает Reuters.

Бетанкур была самой богатой женщиной мира, Forbes оценивал ее состояние в 44,7 млрд долларов — 14 место в рейтинге богатейших людей планеты.

Компания L'Oreal была основана отцом Бетанкур химиком Эженом Шюллером в 1909 году.

С 2011 года Лилиан Бетанкур находилась под опекой дочери — суд признал ее недееспособной из-за деменции.