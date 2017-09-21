21 сентября 2017, 20:06
Умерла богатейшая женщина мира Лилиан Бетанкур
Наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур скончалась в возрасте 94 лет. Об этом заявила ее дочь Франсуаза Бетанкур Майерс, сообщает Reuters.
Бетанкур была самой богатой женщиной мира, Forbes оценивал ее состояние в 44,7 млрд долларов — 14 место в рейтинге богатейших людей планеты.
Компания L'Oreal была основана отцом Бетанкур химиком Эженом Шюллером в 1909 году.
С 2011 года Лилиан Бетанкур находилась под опекой дочери — суд признал ее недееспособной из-за деменции.
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