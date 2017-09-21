В проект бюджета-2018 заложено подорожание ввозимых иномарок

В проект федерального бюджета 2018 года заложено увеличение утилизационного сбора на колесный транспорт. Согласно документу, с 1 января 2018 года сбор должен увеличиться на 15%, пишут «Ведомости».

При этом если отечественным производителям его компенсируют, то зарубежные поставщики будут вынуждены поднять цены на ввозимые автомобили.

Увеличение сбора, согласно прогнозу правительства, принесет федеральному бюджету в 2018 году дополнительно более 28 млрд рублей.

Сейчас за новую легковую машину с двигателем объемом до 2 л приходится платить 44,2 тысячи рублей, с мотором от 2 до 3 л — 84,4 тысячи рублей утилизационного сбора.

За тяжелые грузовики взимается более 400 тысяч рублей.

«Впрочем, есть шанс, что сбор повышен не будет. Против индексации выступает Минэкономразвития, говорит представитель министерства», — сообщается в заметке.