21 сентября 2017, 11:35
В окружении нижегородского губернатора не поверили в его отставку
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцева «полон сил и желания работать дальше», заявили «Интерфаксу» в его окружении.
«О якобы грядущей отставке нам ничего не известно», — сказал источник агентства.
По его словам, сообщения в СМИ о том, что Шанцев вскоре покинет пост, является преждевременной.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что 70-летний Шанцев уходит в отставку. Якобы такое решение было принято накануне, на его встрече с руководством администрации президента.
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