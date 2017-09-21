В окружении нижегородского губернатора не поверили в его отставку

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцева «полон сил и желания работать дальше», заявили «Интерфаксу» в его окружении.

«О якобы грядущей отставке нам ничего не известно», — сказал источник агентства.

По его словам, сообщения в СМИ о том, что Шанцев вскоре покинет пост, является преждевременной.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что 70-летний Шанцев уходит в отставку. Якобы такое решение было принято накануне, на его встрече с руководством администрации президента.