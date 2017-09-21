Украина компенсировала России судебные издержки по иску на 3 млрд долларов

Украина компенсировала России часть судебных издержек, понесенных при рассмотрении дела о возврате 3 млрд долларов, взятых у России в кредит в 2013 году. Об этом сообщает Минфин России.

«Минфин России информирует, что компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя (трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд. долл. США, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн. фунтов стерлингов», — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство финансов, таким образом Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части издержек, понесенных российской стороной.

Между тем в июле суд также обязал Украину выплатить России 3 млрд долларов долга. Эти деньги пока не поступили.