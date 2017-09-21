Полиция пресекла массовую драку мигрантов с охранниками у ТЦ «Москва»

Сотрудники столичной полиции задержали более 50 мигрантов, пришедших к ТЦ «Москва», чтобы выяснить отношения с охранниками заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, конфликт спровоцировало то, что охранники избили мигранта, работавшего грузчиком в торговом центре.

«Сегодня вечером сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре д.1. В настоящее время участники инцидента доставляются в отдел полиции для разбирательства», — сообщалось на сайте столичного главка полиции поздно вечером 20 сентября.

По данным источника «Интерфакса», в драке планировали принять участие 150 мигрантов.

Как рассказал «Дождю» глава Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов, днем 20 сентября охранники ТЦ избили до потери сознания таджика, который работал в торговом центре. После этого, по словам Шарипова, они «замотали [пострадавшего] белой материей и выбросили за пределы рынка».

Руководитель Федерации мигрантов СНГ также сообщил, что полиция задержала не 50, а 200 человек.

У больницы №68, куда доставили избитого, поздно вечером 20 сентября находились, по данным «Дождя», 10-11 человек — его сторонников.

Они сообщили, что пострадавший находится в реанимации. Дежурившие у больницы полицейские попросили людей разойтись.

Видеозаписи протеста мигрантов у ТЦ и их задержания появились в твиттере.