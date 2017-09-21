Глава МИД ФРГ призвал к разрядке в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью RT призвал к разрядке в отношениях между Западом и Россией.

«Я думаю, мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы начать новый этап в политике разрядки. Вилли Брандт, бывший канцлер Германии от СДПГ, начал политику разрядки с СССР в самый разгар, в самый мрачный час холодной войны, когда в Прагу были введены войска. Мне кажется, нам нужно новое видение совместного существования в Европе», — заявил министр.

Он отметил, что совместные действия нужны, например, чтобы решить проблему с КНДР.

«Посмотрите на Северную Корею, что там происходит. Если США, Китай, Европа и Россия не будут сотрудничать, мы подобные проблемы в мире не решим», — заявил Габриэль.

Глава германского МИДа также рассказал о том, как Германия видит конфликт вокруг присоединения Крыма и войны в Донбассе.

«Конфликт вокруг Украины, вокруг Крыма не какая-то мелочь. Мы заключили в 1970-х годах важное соглашение в Европе, в котором дали взаимные обязательства, что мы будем уважать границы, что мы не будем вторгаться в соседние страны. <…>

Речь идет, прежде всего, о том, что у нас есть договоры, в которых мы обязались не вторгаться в соседние страны. Впервые это сделала Россия, и это для нас серьезное нарушение международного права».