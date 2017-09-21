Кадыров рассказал об итогах поездки Москальковой в Чечню

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 19 сентября побывала в Чечне, где встретилась с правозащитниками, главами общественных организаций, силовиками. Об этом говорится на ее сайте.

Речь, в частности, шла об обращениях по поводу без вести пропавших чеченцев — «Новая газета» и другие СМИ писали, что они могли быть убиты чеченскими силовиками из-за того, что являлись геями.

Москалькова заявила, что по каждому «непонятному» исчезновению людей в республике будет возбуждено уголовное дело.

«Я просила вчера настойчиво, особенно следственное управление по СКФО, по каждому обращению, связанному с непонятным исчезновением людей без вести пропавших, возбудить уголовное дело и проводить расследование», — отметила омбудсмен.

Она также сообщила, что речь идет о 18 потенциальных уголовных делах. Весь список без вести пропавших, который ей передали журналисты, включает 31 фамилию, однако выяснилось, что двое из списка умерли естественной смертью, еще двое оказались живы. Что произошло с остальными, не сообщается.

С двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в публикациях как убитые, Москалькова намерена встретиться лично.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в инстаграме: «Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ. Эту "утку" давно мусолили наши недруги. Сотрудники аппарата омбудсмена выезжали непосредственно в МВД по ЧР, ознакомились с каждым уголовным делом. В результате выяснилось, что двое из этого списка живы, и более того, живут у себя дома, занимаются своим хозяйством, другие умерли собственной смертью, либо в боестолкновениях при проведении спецопераций».

О 18 уголовных делах Кадыров не упоминает.