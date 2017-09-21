Лидера «Христианского государства» отпустили из полиции

Лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина отпустили из полиции после допроса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил: ««Александра Калинина опросили в рамках дела о поджогах, его высказывания в адрес фильма “Матильда” и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу».

Напомним, 20 сентября стало известно, что ФСБ и МВД задержали лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина из-за распространяемых им призывов сжигать кинотеатры, где планируется показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Калинин был задержан именно по ее депутатскому запросу. Однако позднее в МВД опровергли заявление Поклонской.