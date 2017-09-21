В МИД КНДР сравнили угрозы Трампа с лаем собаки

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения Северной Кореи, если это понадобится.

Ранее на Генассамблее ООН Трамп заявил, что в случае если КНДР не откажется от своей ядерной программы, у США «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».

«Если он думал испугать нас собачьим лаем, это действительно собачья мечта», — заявил на это северокорейский министр (цитата по Yonhap).