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21 сентября 2017, 11:54
Дональд Трамп КНДР ООН

В МИД КНДР сравнили угрозы Трампа с лаем собаки

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: snob.ru

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения Северной Кореи, если это понадобится.

Ранее на Генассамблее ООН Трамп заявил, что в случае если КНДР не откажется от своей ядерной программы, у США «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею».

«Если он думал испугать нас собачьим лаем, это действительно собачья мечта», — заявил на это северокорейский министр (цитата по Yonhap).

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