21 сентября 2017, 18:49
«Нафтогаз» потребовал еще 2 млрд долларов за потерю своих активов в Крыму
Иск «Нафтогаза Украины» к России из-за потери компанией своих активов в Крыму составляет 7 млрд долларов. Об этом в фейсбуке сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Ранее украинская компания сообщала, что подала иск к России в Международный арбитражный суд о возмещении убытков в размере 5 млрд долларов из-за утраты крымских активов.
«Сумма — более 5 млрд долларов США. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 млрд долларов», — сообщил Витренко.
По его словам, «это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов».
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