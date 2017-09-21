«Нафтогаз» потребовал еще 2 млрд долларов за потерю своих активов в Крыму

Иск «Нафтогаза Украины» к России из-за потери компанией своих активов в Крыму составляет 7 млрд долларов. Об этом в фейсбуке сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Ранее украинская компания сообщала, что подала иск к России в Международный арбитражный суд о возмещении убытков в размере 5 млрд долларов из-за утраты крымских активов.

«Сумма — более 5 млрд долларов США. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около 7 млрд долларов», — сообщил Витренко.

По его словам, «это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов».