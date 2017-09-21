ЦБ отозвал лицензию у банка «Арсенал»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Арсенал», говорится в сообщении на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ отмечается, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, указывают в ЦБ. Работа банка характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов, а также неадекватной оценкой принимаемых рисков по активам.

В банке «Арсенал» назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

По величине активов по состоянию на 1 сентября текущего года банк «Арсенал» занимал 495-е место в банковской системе Российской Федерации.