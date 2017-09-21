В Белом доме подготовили стратегию взаимодействия с Россией

В администрации президента США Дональда Трампа разработали стратегию взаимодействия с Россией. Как сообщил CNN советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер.

По его словам, стратегия включает в себя три пункта:

- противодействие «дестабилизирующей роли» России. В частности, речь идет об «угрозе суверенитету» Украины;

- предотвращение конфликта с Россией. «Это страна обладает ядерным оружием. У нас в течение долго времени была холодная война с СССР, и мы будем избегать нового конфликта», — отметил Макмастер;

- сотрудничество в тех областях, «где мы может работать вместе в наших взаимных интересах».

Советник Трампа отметил, что в последние годы Москва «автоматически делает все возможное, чтобы помешать интересам США или союзников».

«Это действительно глупо. Мы должны быть готовы работать вместе в ключевых областях», — добавил Макмастер.