Прожиточный минимум превысил 10 тысяч рублей впервые за два года

Правительство России утвердило величины прожиточного минимума за второй квартал 2017 года.

Согласно постановлению от 19 сентября, опубликованному сегодня на портале правовой информации, в целом для населения прожиточный минимум установлен на уровне 10 329 рублей на человека.

Для трудоспособного населения он составит 11 163 рубля, для пенсионеров — 8506 рублей, для детей — 10 160 рублей.

Впервые прожиточный минимум был установлен на уровне выше 10 тысяч рублей по итогам второго квартала 2015 года. Впоследствии этот показатель был снижен.