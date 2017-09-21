Полиция вновь задержала протестующих мигрантов у ТЦ «Москва»

Омоновцы провели новые задержания у торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Видео задержаний появилось в твиттере.

"Будни Москвы"... Второй день в Люблино идут беспорядки, недовольные мигранты снова собрались возле "ТЦ Москва", полиция начала задержания! pic.twitter.com/1JxkLKwBCz — Press Focus (@Press_Focusnik) 21 сентября 2017 г.

На кадрах видно, что большинство мигрантов, второй день протестующих у ТЦ из-за жестокого избиения узбекского рабочего охранниками, разбегаются.

Полиция смогла поймать нескольких человек.

По оценке «Дождя», были задержаны около 10 человек.

Накануне вечером полиция задержала, по разным оценкам, от 50 до более 90 человек.

Между тем президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил, что мигранта, из-за которого произошел конфликт, не избивали. Коженов утверждает, что у пострадавшего на момент поступления в больницу был приступ эпилепсии.

По данным «Интерфакса», пострадавшего мигранта зовут Навруз Каримов.

В соцсетях появилось видео интервью с ним. Когда молодого мужчину, лежащего, судя по всему, в реанимации, спрашивают, кто его избил, он, едва шевеля губами, выбирает вариант, что это сделали охранники ТЦ.