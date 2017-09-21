21 сентября 2017, 20:24
РПЦ получит три новгородских храма из списка ЮНЕСКО
Русской православной церкви будут переданы три храма XIV-XV веков в историческом центре Великого Новгорода. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правительстве Новгородской области.
Церковь получит в безвозмездное пользование церковь Климента, церковь Власия и церковь Петра и Павла на Славне.
В правительстве отметили, что все эти храмы являются памятниками федерального значения и включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здания, добавили там, находятся в удовлетворительном состоянии, но пока не готовы к проведению церковных служб.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое