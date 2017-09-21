У бывшего «Оборонсервиса» вновь сменился руководитель

У холдинга «Гарнизон» Минобороны РФ, появившегося на базе ликвидированного «Оборонсервиса», в седьмой раз сменился руководитель. Как следует из данных на сайте компании, Ларису Левину сменил выходец из подмосковного правительства Юрий Царикаев.

Он назначен временным генеральным директором.

Левина была назначена главой «Гарнизона» в конце июля. До этого она возглавляла «Оборонстрой».

Теперь, судя по информации на сайте компании, она стала заместителем гендиректора «Гарнизона».

По данным источника РБК, близкого к Минобороны, понижение Левиной связывают с неисполнением поручения первого замглавы военного ведомства Руслана Цаликова о приостановке «Гарнизоном» продажи имущества.

Царикаев стал седьмым директором «Гарнизона» — «Оборонсервиса».

Предприятие получило известность из-за скандала с продажей земельных участков Минобороны по заниженной стоимости. По делу была осуждена бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева.