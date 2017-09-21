21 сентября 2017, 19:24
«Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на «Оскар»
Российский оскаровский комитет выдвинул фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на соискание премии «Оскар». Об этом ТАСС сообщил источник в комитете, специальное заседание которого прошло в Доме кино.
«Нелюбовь» в прокате с 1 июня. Из-за присутствующей в ней ненормативной лексики фильму был присвоен рейтинг 18+.
Картина получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.
В 2015 году другой фильм Звягинцева «Левиафан» также был номинирован на «Оскар», но награду не получил.
Церемония вручения премий состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.
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