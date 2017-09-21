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21 сентября 2017, 19:24
кино Премия «Оскар»

«Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на «Оскар»

Кадр из фильма «Нелюбовь»
Кадр из фильма «Нелюбовь»
фото: starkinolux.ru

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на соискание премии «Оскар». Об этом ТАСС сообщил источник в комитете, специальное заседание которого прошло в Доме кино.

«Нелюбовь» в прокате с 1 июня. Из-за присутствующей в ней ненормативной лексики фильму был присвоен рейтинг 18+.

Картина получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

В 2015 году другой фильм Звягинцева «Левиафан» также был номинирован на «Оскар», но награду не получил.

Церемония вручения премий состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

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