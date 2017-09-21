У ТЭЦ на востоке Москвы обнаружили муляж бомбы

На востоке Москвы у ворот ТЭЦ-11 «Мосэнерго» в 5 часов утра был обнаружен подозрительный предмет, оказавшийся муляжом бомбы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

«В 05:00 на ТЭЦ-11… в районе запасных ворот около поста №2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», — говорится в релизе.

Прибывшие на место сотрудники МВД и ФСБ установили, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет.

«Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.