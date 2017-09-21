Путин подарил главе ВТБ «Куранты» на день рождения

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов. В начале встречи он поздравил главу ВТБ Андрея Костина с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Перед тем, как мы начнем работать, и до того, как мы все "приземлились", давайте поздравим руководителя ВТБ Костина Андрея Леонидовича. У него сегодня День рождения. Мы Вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам "Куранты" – скромные, но так называются», — сказал глава государства.

Во встрече приняли участие более 50 крупных бизнесменов — главы ведущих частных и частично государственных компаний, банков, общественных организаций.