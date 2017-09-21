У морских черепах появилась надежда на выживание

Морские черепахи, когда-то в изобилии встречавшиеся в тропических и субтропических районах мирового океана, давно уже стали весьма редкими животными. Их численность значительно упала из-за чрезмерного вылова, а также на них повлияли сокращение пляжей, пригодных для откладывания яиц, и даже загрязнение воды пластиковым мусором, который черепахи принимают за свою обычную пищу – медуз.

В результате среди современных морских черепах два вида (атлантическая ридлея и бисса) признаны находящимися в критическом состоянии, один (зеленая суповая черепаха) – вымирающим, еще два (логгерхед и оливковая черепаха) – уязвимыми и об одном виде данных для оценки ситуации недостаточно (австралийская зеленая черепаха). Но недавний обзор показывает, что в 2000-е годы ситуация начала улучшаться, в некоторых популяциях морских черепах отмечается рост численности.

Авторы работы проанализировали данные из 299 публикаций, посвященных численности черепах в местах размножения в разных уголках мира, продолжительность исследований в среднем составляла 16 лет. Объединив данные по 17 регионам, они обнаружили, что в 12 из них численность черепах начала расти. Наибольший прирост отмечен у зеленых черепах в юго-западной части Индийского океана – до 18 % в год. Причиной этого ученые считают меры по охране мест откладки яиц, появление более безопасных для черепах орудий лова рыбы и международный запрет на торговлю мясом морских черепах и изделиями из их кожи. В пяти оставшихся регионах количество черепах продолжает снижаться. Хуже всего дело обстоит в восточной части Тихого океана, где с каждым годом морских черепах становится на 16 % меньше.

Глобальная картина, по словам ученых, обнадеживает, но остается неполной. Большинство исследований, учтенных в обзоре, были непродолжительны, а из 58 регионов мира, где обитают морские черепахи, они охватывали лишь семнадцать.

Обзор опубликован в Science Advances.