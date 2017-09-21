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21 сентября 2017, 18:00
обезьяны экология

Применяющие орудия макаки усиленно уничтожают моллюсков

Rushen/Flickr

Причиной исчезновения многих видов животных стали охотившиеся на них люди. Теперь выясняется, что другие приматы тоже способы значительно сократить численность своей добычи. Особенно, если они научились использовать орудия для добычи пропитания.

Живущие на островах Таиланда макаки-крабоеды (Macaca fascicularis) собирают на берегу моллюсков и крабов, а затем разбивают их раковины и панцири камнями. Таким образом, наряду с людьми, шимпанзе и обитающими в Южной Америке черноволосыми капуцинами, макаки-крабоеды оказываются одним из четырех видов приматов, способных применять орудия. «Каменные инструменты открывают возможность получения продуктов, которые они иначе не смогли бы добыть», – говорит исследовательница макак-крабоедов Лидия Лунц (Lydia Luncz) из Оксфордского университета.

Лидия Лунц и ее коллеги из Великобритании, Сингапура, Германии и Таиланда решили выяснить, насколько сильно влияют макаки-крабоеды на виды беспозвоночных, служащие их обычной добычей. Они наблюдали за группами макак на двух таиландских островах Ко-Рам и Ко-Ном-Сао, входящих в состав национального парка Као-Сам-Рой-Йот. На первом из этих островов проживает 80 макак-крабоедов, на втором, размер которого значительно меньше, только девять. При этом именно на острове Ко-Рам оказалось значительно меньше моллюсков, служащих пищей обезьянам. Например, брюхоногих моллюсков вида Planaxis sulcatus на острове Ко-Рам было в четыре раза меньше, чем на Ко-Ном-Сао

Более того, размер моллюсков на острове Ко-Рам тоже оказался меньше. Тропические устрицы вида Saccostrea cucullata на этом острове имели раковину на 70 % меньше, чем на Ко-Ном-Сао. Биологи объясняют уменьшение средних размеров особей в популяции активным воздействием хищников, так как те предпочитают более крупную добычу. Лилия Лунц и ее коллеги считают, что именно макаки-крабоеды стали причиной в данном случае. Они отмечают, что, используя для добычи пищи камни, одна обезьяна способна съесть за день до сорока моллюсков.

Лунц считает, что, когда популяции моллюсков на побережье этих островов будут окончательно истощены, макаки прекратят применять каменные орудия и даже забудут, как это делать. «Использование орудий, социально выученное поведение, всегда рассматривалось как позитивная вещь, которая открывает доступ к ресурсам, – говорит она. – Но из-за чрезмерной эксплуатации ресурсов они подвергают опасности свои технологические знания».

Антрополог из Дартмутского колледжа Натаниэль Домини (Nathaniel J. Dominy) полагает, что может исследование Лунц и ее коллег помочь нам лучше понять, как проходил выход современных людей из Африки более 70 000 лет назад. Возможно, оказавшись на азиатском континенте, люди продвигались вдоль побережья, используя моллюсков как основной источник пищи. Археологические данные, по словам Домини, демонстрируют постепенное уменьшение размеров раковины моллюсков, что может указывать на их систематическое использование в пищу. Однако уменьшение раковин можно объяснить и другими причинами, например, изменениями условий в океане. Результат нынешнего исследования становится для Домини аргументом в пользу первой гипотезы.

Исследование Лидии Лунц и ее коллег опубликовано в электронном научном журнале eLife.

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