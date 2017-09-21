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21 сентября 2017, 10:31
астрономия

Стареющая звезда в созвездии Насоса сбросила оболочку

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. Kerschbaum

Благодаря телескопу ALMA астрономы получили замечательное изображение тонкой оболочки, сброшенной необычной красной звездой U Насоса. Эти наблюдения помогут лучше понять поведение звезд на поздних стадиях их эволюции, сообщается в пресс-релизе Европейской Южной обсерватории.

Внимательный наблюдатель может заметить в бинокль в слабом южном созвездии Насоса (Antlia) очень красную звездочку, немного меняющую яркость от недели к неделе: U Antliae. Новые наблюдения на телескопе ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) выявили вокруг этой звезды исключительно тонкую сферическую оболочку. U Насоса – углеродная звезда: заканчивающая свой жизненный цикл холодная звезда высокой светимости, находящаяся на так называемой асимптотической ветви гигантов. Примерно 2700 лет назад она прошла короткую стадию быстрой потери массы: всего за несколько сотен лет она с большой скоростью выбросила вещество, которое и образовало наблюдаемую сейчас на ALMA оболочку. Детальный анализ полученных данных показал, что оболочка состоит из разреженного клочковатого газа, образующего волокнистые субструктуры. Оболочка замечательна еще и тем, что она обладает очень высокой степенью круговой симметрии и необыкновенно тонкая.

Великолепное изображение получено благодаря уникальной способности радиотелескопа ALMA, установленного на плато Чахнантор в чилийской пустыне Атакама, строить четкие изображения на различных длинах волн. ALMA может «разглядеть» в оболочке U Antliae значительно более тонкие детали, чем было возможно видеть прежде.

Но новые данные, полученные на ALMA – это не просто изображение, а трехмерный массив («куб данных»), каждый срез которого соответствует немного отличающейся длине волны. В результате эффекта Допплера различные срезы куба данных дают изображения газа, движущегося с различными скоростями по направлению к наблюдателю или от него. Выявляя слои, движущиеся с разными скоростями, мы можем как бы разрезать космический газовый пузырь на тоненькие слои, точно так же, как в процессе компьютерной томографии можно видеть срезы тканей человеческого тела.

Знание химического состава оболочек и атмосфер таких звезд, так же, как и процесса образования оболочек в ходе потери массы, важно для понимания эволюции звезд и галактик в ранней Вселенной. Такие оболочки, как наблюдаемая вокруг U Насоса, демонстрируют разнообразие химических соединений углерода и других элементов. Оболочки участвуют и в процессе переработки вещества, порождая до 70% межзвездной пыли.

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