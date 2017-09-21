СМИ раскрыли детали резолюции Украины по миротворцам в Донбассе

Украинская делегация внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по введению миротворческой миссии в Донбасс, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что данный вопрос не стоял на повестке заседания Совбеза 20 сентября: его созвала Эфиопия, которая вместе с другими членами Африканского союза добивается усиления миротворческих миссий в своем регионе.

Тем не менее, президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления напомнил об участии своей страны во многих миротворческих миссиях ООН и заявил: «Теперь нам самим нужна помощь». По мнению Порошенко, «путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации лежит через вывод всего иностранного военного персонала, наемников, их оружия и средств из Украины».

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением ввести миротворцев в Донбасс с рядом оговорок: задачей миротворцев должно стать исключительно обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ, а находиться они должны на линии разграничения противоборствующих сторон, а не на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все это содержится в российском проекте резолюции, внесенном на рассмотрение Совбеза ООН.

Вслед за этим собственный проект документа внесла украинская сторона. По информации «Коммерсанта», в нем содержится требование включить формулировку либо «операция по принуждению к миру», либо «операция по восстановлению мира». Соответственно, украинский проект резолюции, по сути, требует официально подтвердить «роль России как агрессора».